В Бурятии для пострадавших от паводка заготовлено 485 кубометров дров





По данным республиканского агентства лесного хозяйства, по текущей заявке муниципалитетов подготовлено 485 кубометров печного топлива для тех семей, которых большая вода оставила без дров.



- Кроме того, лесхозами создаётся дополнительный резерв в Заиграевском, Хандагатайском, Верхне-Талецком и Хоринском лесничествах, - сообщил руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Бурятии Александр Мартынов.



В августе из-за разбушевавшейся стихии в зоне подтопления на территориях нескольких районов оказалось несколько сотен частных домовладений. Глава Бурятии посетил зоны ЧС и проверил ход аварийно-восстановительных работ и дал штабу по ликвидации последствий наводнения ряд поручений. В первую очередь – максимально оперативно оценить ущерб и выплатить людям материальную помощь и компенсации. Общий размер средств, направленных на устранение последствий паводков, на данный момент составляет 270 млн рублей.



- В Кяхтинский, Джидинский, Закаменский районы уже перечислены средства на осуществление выплат пострадавшим. Кроме того, на сегодняшний день на 3,6 млн рублей сформированы «борщевые» наборы: картофель, капуста, морковь и свекла, для возмещения подтопленных насаждений и огородов. Работа по оценке ущерба и назначениям выплат и помощи продолжается, - рассказал зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.



Жителям пострадавших от наводнения районов начали доставку дров на зиму, сообщили в правительстве Бурятии.