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В Бурятии для пострадавших от паводка заготовлено 485 кубометров дров

В Бурятии для пострадавших от паводка заготовлено 485 кубометров дров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
На сегодня на 3,6 млн рублей сформированы «борщевые» наборы

Жителям пострадавших от наводнения районов начали доставку дров на зиму, сообщили в правительстве Бурятии. 

По данным республиканского агентства лесного хозяйства, по текущей заявке муниципалитетов подготовлено 485 кубометров печного топлива для тех семей, которых большая вода оставила без дров. 

- Кроме того, лесхозами создаётся дополнительный резерв в Заиграевском, Хандагатайском, Верхне-Талецком и Хоринском лесничествах, - сообщил руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Бурятии Александр Мартынов.

В августе из-за разбушевавшейся стихии в зоне подтопления на территориях нескольких районов оказалось несколько сотен частных домовладений. Глава Бурятии посетил зоны ЧС и проверил ход аварийно-восстановительных работ и дал штабу по ликвидации последствий наводнения ряд поручений. В первую очередь – максимально оперативно оценить ущерб и выплатить людям материальную помощь и компенсации. Общий размер средств, направленных на устранение последствий паводков, на данный момент составляет 270 млн рублей.

- В Кяхтинский, Джидинский, Закаменский районы уже перечислены средства на осуществление выплат пострадавшим. Кроме того, на сегодняшний день на 3,6 млн рублей сформированы «борщевые» наборы: картофель, капуста, морковь и свекла, для возмещения подтопленных насаждений и огородов. Работа по оценке ущерба и назначениям выплат и помощи продолжается, - рассказал зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.
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