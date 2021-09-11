Ранее она пропала без вести вместе с супругом во время похода на пик Черского
9 сентября местные жители обнаружили женщину, пропавшую без вести во время похода на пик Черского. Сегодня женщину доставили в Слюдянку, где её осмотрели врачи. Её жизни и здоровью ничего не угрожает.
По факту безвестного исчезновения туристов из Москвы – супругов – была организована доследственная проверка.
Следователям женщина рассказала, что в 20-х числах августа во время похода супруг стал жаловаться на плохое самочувствие, с 27 числа он уже не мог передвигаться. 7 сентября мужчина скончался. Тогда она приняла решение самостоятельно искать обратный путь. Её катамаран прибило к скале в районе Ореховой пади. Двое мужчин во время рыбалки увидели женщину и оказали ей необходимую помощь. Ввиду отдалённой местности в город они добрались только сегодня.
Сейчас следователями совместно со спасателями запланирован выезд на место гибели мужа жительницы Москвы. Женщине организовано проживание в гостинице.
Известно, что свой путь туристы начали 8 августа. На надувном катамаране супруги планировали сплавиться по реке Утулик и выйти в город Байкальск, сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.
В Иркутской области обнаружена москвичка, пропавшая в конце августа
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