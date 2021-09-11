В Бурятии возможны дожди

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ днём в среднем будет +14 градусов



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня по республике местами небольшие и умеренные дожди, в горах юго-запада с мокрым снегом.



Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +11,+17.



В Улан-Удэ днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура днём +13,+15.

