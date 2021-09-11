В Улан-Удэ днём в среднем будет +14 градусов
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня по республике местами небольшие и умеренные дожди, в горах юго-запада с мокрым снегом.
Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +11,+17.
В Улан-Удэ днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура днём +13,+15.
В Бурятии возможны дожди
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