В Иркутской области изменятся условия получения пособий на детей

Поправки начнут действовать с начала следующего года



С 1 января 2022 года в Иркутской области изменятся условия определения права на получение пособий на детей. Соответствующие поправки внесены в закон «О пособии на ребёнка в Иркутской области». Изменения коснутся жителей северных районов региона.



Согласно изменениям, с 1 января 2022 года при определении права семьи на получение пособия на ребёнка среднедушевой доход семьи будет рассчитываться исходя из величины прожиточного минимума, установленной в расчёте на душу населения по районам Крайнего Севера Иркутской области и местностям, приравненным к ним, – для семей, проживающих в таких районах. Для семей, проживающих в иных местностях Иркутской области условия расчёта не изменятся – по-прежнему будет использован прожиточный минимум, установленный в целом по Иркутской области.



В 2021 году величина прожиточного минимума в целом по Иркутской области в расчёте на душу населения составляет 12243 рубля, для трудоспособного населения – 13012, для пенсионеров – 10540, для детей – 12759 рублей. В районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, – 14913 рублей, для трудоспособного населения – 15975, для пенсионеров – 12057, для детей – 15590 рублей. По иным местностям в расчёте на душу населения – 11487 рублей, для трудоспособного населения – 12167, для пенсионеров – 9259, для детей – 11951 рублей. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

