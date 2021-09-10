Пункт приёма будет организован в центре Советского района
В Советском районе Улан-Удэ организован пункт приёма вторсырья на парковке гостиницы «Бурятия» (ул. Коммунистическая, 47а). Акция проходит в рамках проекта «За чистое будущее озера Байкал!» и продлится до 26 сентября.
Как сообщает пресс-служба администрации Советского района, будет приниматься макулатура (бумага, картон) и пластик:
- тип «1» — PET (E) или ПЭТ — полиэтилентерфталат (прохладительные и молочные напитки, готовые соусы, косметика, порошки – легко узнать по выпуклой точке на дне бутылки);
- тип «2» — PEHD (HDPE) или ПЭВП — полиэтилен высокой плотности (встречается в твёрдом виде или в форме плёнки: шуршащие пакетики, флаконы для косметики, вёдра, детские игрушки – легко узнать по характерному продольному шву на дне);
- тип «4» — LDPE или PEBD — полиэтилен низкой плотности (почти все пакеты, включая мусорные, пищевая плёнка, часть упаковки для бытовой техники).
Время работы:
- 12 сентября с 17:00 до 20:00;
- 14 сентября с 10:00 до 13:00;
- 16 сентября с 17:00 до 20:00;
- 19 сентября с 17:00 до 20:00;
- 21 сентября с 10:00 до 13:00;
- 23 сентября с 17:00 до 20:00;
- 26 сентября с 17:00 до 20:00.
В Улан-Удэ пройдёт акция по приёму вторсырья
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