Жительница Читы отпраздновала столетний юбилей

Общество, Фото: пресс-служба правительства и департамента ЗАГС Забайкальского края

Гостей именинница встретила песней



Жительница Читы Наталья Иннокентьевна Перец отметила свой столетний юбилей. Имениннице вручили подарок от губернатора Забайкалья и департамента ЗАГС: микроволновую печь и тёплый плед.



У Натальи Иннокентьевны была большая семья – пятнадцать братьев и сестёр. Война и болезни забрали половину, осталось восемь. Юбилярша имеет четыре класса образования. В молодости трудилась на мужской работе – разнорабочей на золотодобывающем прииске. Затем работала няней в детсаду, прачкой и уборщицей, сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.



Её первый муж погиб на войне. Замуж Наталья Иннокентьевна выходила ещё дважды, воспитала двух детей, от них у неё – трое внуков и восемь правнуков. По словам дочери, в их семье много долгожителей – сёстрам именинницы 96 и 80 лет, а их родители умерли, немного не дожив до 100 лет.



Наталья Иннокентьевна любит петь, помнит много песен и детских стихов, которые читает внукам и правнукам. После смерти мужа она переехала в Читу и живёт в квартире, которую получила, как вдова труженика тыла. Не потеряла интерес к жизни – гостей встречала нарядной и спела им песню.



- Годов вроде мало, да что-то оглохла, – шутит именинница.

