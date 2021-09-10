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Жительница Читы отпраздновала столетний юбилей

Жительница Читы отпраздновала столетний юбилей
Общество,  Фото:пресс-служба правительства и департамента ЗАГС Забайкальского края
Гостей именинница встретила песней

Жительница Читы Наталья Иннокентьевна Перец отметила свой столетний юбилей. Имениннице вручили подарок от губернатора Забайкалья и департамента ЗАГС: микроволновую печь и тёплый плед.

У Натальи Иннокентьевны была большая семья – пятнадцать братьев и сестёр. Война и болезни забрали половину, осталось восемь. Юбилярша имеет четыре класса образования. В молодости трудилась на мужской работе – разнорабочей на золотодобывающем прииске. Затем работала няней в детсаду, прачкой и уборщицей, сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.

Её первый муж погиб на войне. Замуж Наталья Иннокентьевна выходила ещё дважды, воспитала двух детей, от них у неё – трое внуков и восемь правнуков. По словам дочери, в их семье много долгожителей – сёстрам именинницы 96 и 80 лет, а их родители умерли, немного не дожив до 100 лет.

Наталья Иннокентьевна любит петь, помнит много песен и детских стихов, которые читает внукам и правнукам. После смерти мужа она переехала в Читу и живёт в квартире, которую получила, как вдова труженика тыла. Не потеряла интерес к жизни – гостей встречала нарядной и спела им песню.

- Годов вроде мало, да что-то оглохла, – шутит именинница.
юбилей долгожитель Чита

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