В Бурятии определили финалистов конкурса национального балета

Победителя выберут 21 ноября



8 сентября в Бурятии состоялось итоговое онлайн-заседание жюри конкурса на создание и постановку национального балета к столетию образования республики. До этапа обсуждения композиторских заявок дошло семь творческих команд из одиннадцати заявленных (композитор и либреттист).



На финальном голосовании двое авторов набрали равное количество голосов (за третье место) и по просьбе членов жюри было решено пропустить до финальных показов четырёх участников:

- Дружинина Анастасия, балет «Баргуджин Тукум» (либретто Башкуев Г.), г. Улан-Удэ;

- Круль Ян, балет «Гэсэр» (либретто Рюнтю А.), г. Иркутск;

- Санжиева Лариса, балет «Гэсэр» (либретто Санжиева Л.), г. Улан-Удэ;

- Тучков Пётр, балет «Баргуджин Тукум» (либретто Башкуев Г.), г. Санкт-Петербург.



Члены жюри выберут победителя 21 ноября в Бурятском театре оперы и балета. С ним будет заключён контракт на создание бурятского национального балета, который представят зрителю в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба театра.

