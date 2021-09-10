Победителя выберут 21 ноября
8 сентября в Бурятии состоялось итоговое онлайн-заседание жюри конкурса на создание и постановку национального балета к столетию образования республики. До этапа обсуждения композиторских заявок дошло семь творческих команд из одиннадцати заявленных (композитор и либреттист).
На финальном голосовании двое авторов набрали равное количество голосов (за третье место) и по просьбе членов жюри было решено пропустить до финальных показов четырёх участников:
- Дружинина Анастасия, балет «Баргуджин Тукум» (либретто Башкуев Г.), г. Улан-Удэ;
- Круль Ян, балет «Гэсэр» (либретто Рюнтю А.), г. Иркутск;
- Санжиева Лариса, балет «Гэсэр» (либретто Санжиева Л.), г. Улан-Удэ;
- Тучков Пётр, балет «Баргуджин Тукум» (либретто Башкуев Г.), г. Санкт-Петербург.
Члены жюри выберут победителя 21 ноября в Бурятском театре оперы и балета. С ним будет заключён контракт на создание бурятского национального балета, который представят зрителю в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба театра.
В Бурятии определили финалистов конкурса национального балета
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