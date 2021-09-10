Этим займётся федерация компьютерного спорта России
Федерация компьютерного спорта (ФКС) России займётся на территории Забайкальского края развитием киберспорта. Соглашение о сотрудничестве 9 сентября на площадке IX международного форума «Россия – спортивная держава» подписали зампред правительства Забайкалья Татьяна Цымпилова и президент ФКС Дмитрий Смит.
По словам зампреда, подписанный документ станет подспорьем в пропаганде здорового образа жизни среди молодого поколения и киберспортивного сообщества в Забайкалье. Также на переговорах с ФКС было определено направление сотрудничества для подготовки тренеров.
Напомним, с 8 по 10 сентября в Казани проходит IX международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» – одно из крупнейших и значимых мероприятий спортивной и общественно-политической жизни страны. Особое внимание на форуме посвящено вопросам развития детско-юношеского спорта, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
На территории Забайкалья будут развивать киберспорт
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