Раньше мероприятие проводилось на площади перед театром
14 сентября в Государственном русском драматическом театре имени Бестужева состоится традиционное праздничное открытие театральных касс (0+). На этот раз в связи с ограничениями на проведение массовых мероприятий оно пройдет онлайн. В этот день зрителей как всегда ждут подарки и скидки на билеты, сообщили в пресс-службе театра.
Праздничное открытие театральных касс – ежегодное мероприятие Государственного русского драматического театра, которое бестужевцы проводили перед открытием нового театрального сезона. Обычно в этот день на площади перед театром проходил праздничный концерт, а в кассе зрители могли получить скидки и подарки. В этом году в аккаунтах театр в социальных сетях состоится подкаст о городе и горожанах с участием актёров Алены Байбородиной, Владимира Барташевича, а также фотохудожника Александры Даниловой.
Почему город стал темой разговора? Город – это, прежде всего, его жители, они его формируют, на него влияют и только они могут сделать из него то место, в котором интересно и комфортно жить. Но, чтобы менять что-то вокруг, нужно понять, что мы сами из себя представляем. И этот подкаст попытка понять что-то про себя, узнать друг друга ближе.
В Улан-Удэ Русский драмтеатр проведёт открытие касс онлайн
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