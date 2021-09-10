Молодой человек всё это время находился у друга
Найден 17-летний учащийся первого курса Кижингинского филиала Бурятского аграрного колледжа имени Ербанова, который ранее был объявлен в розыск.
3 сентября парень покинул общежитие филиала. По имевшимся данным, он выехал на маршрутном такси в Улан-Удэ.
Поздним вечером 8 сентября молодой человек самостоятельно вернулся. Он рассказал, что ездил в город встречаться с друзьями и жил у одного из них.
- С молодым человеком всё в порядке, - сообщает МВД по Бурятии.
В Бурятии нашёлся пропавший 17-летний подросток
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Осуждённые к обязательным работам трудятся на благоустройстве
Читатели узнают о тайнах, которые спрятаны в городских домах и улицах
За счёт средств мецената была сделана техэкспертиза заброшенного здания, в котором планируется открыть зал
Молодая мама надеется на реакцию городских властей
Пока тепло получили менее половины всех многоквартирных домов города
Результаты будут предоставлены в ближайшее время
В колонии-поселении проходит акция «Жизнь»
Юрист Ремесло: данные пользователей приложения «Умное голосование» могут попасть в Сеть
По всей Бурятии подтопленными остаются свыше 1,5 тысяч приусадебных участков
Число летальных исходов от коронавируса приблизилось к отметке «1800»
На свалки в прокуратуру пожаловались местные жители
Конкурсанты выполняют задания, попутно перемещаясь по сложной полосе препятствий
В соревнованиях примут участие силовики и члены региональной федерации
Воздух прогреется до +19
Общество, 09.09.2021
Жители Бурятии услышат музыку Татьяны Гринденко и Владимира Мартынова