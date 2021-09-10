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В Бурятии нашёлся пропавший 17-летний подросток

В Бурятии нашёлся пропавший 17-летний подросток
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Молодой человек всё это время находился у друга

Найден 17-летний учащийся первого курса Кижингинского филиала Бурятского аграрного колледжа имени Ербанова, который ранее был объявлен в розыск.

3 сентября парень покинул общежитие филиала. По имевшимся данным, он выехал на маршрутном такси в Улан-Удэ.

Поздним вечером 8 сентября молодой человек самостоятельно вернулся. Он рассказал, что ездил в город встречаться с друзьями и жил у одного из них.

- С молодым человеком всё в порядке, - сообщает МВД по Бурятии.
пропавшие без вести

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