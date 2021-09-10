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В Улан-Удэ появится новый спортивный зал

Общество, 
За счёт средств мецената была сделана техэкспертиза заброшенного здания, в котором планируется открыть зал

В Улан-Удэ в будущем может появиться новый спортивный зал. Но обо всём по порядку.

Ранее в рамках выездного совещания Горсовета депутатов на округ № 29 в Улан-Удэ жители рассказали, что поблизости нет залов, где можно было бы в холодное время года заниматься спортом и оздоравливаться. Подходящий же комплекс находится на территории другого округа.

Депутата Андрея Банзарона попросили рассмотреть одно из зданий на улице Пищевой в качестве подходящего варианта. Но оно давно не эксплуатировалось и обветшало. Также выяснилось, что помещение по адресу: улица Пищевая, 1, принадлежит УФСИН России по Бурятии.

- Я родился рядом с этим спортзалом, ещё в детстве сам ходил туда и занимался спортом. Потом, как оказалось, он был заброшен. Ко мне обратились жители округа по этому зданию, и была сделана техническая экспертиза о возможности его восстановления, - отмечает Андрей Банзарон.

Техническую экспертизу депутат сделал за свой счёт. Как сообщили в Улан-Удэнском горсовете, результат пришёл положительный, использование сооружения возможно при проведении капитального ремонта.

- В республике каждый объект спорта, что называется «на вес золота», - отмечает исполняющий обязанности министра спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев. - Поэтому нас всегда особенно интересуют объекты, которые не используются, и, конечно, данный объект. Мы провели работу совместно с собственником объекта, и как только удалось прийти к согласию, мы сразу начали искать спонсора, потому что, к сожалению, за бюджетный счёт такую экспертизу провести невозможно. На сегодня ведётся передача объекта в республиканскую собственность, после чего он будет передан в муниципальную, и произведён соответствующий капитальный ремонт. Это позволит сотням детишек заниматься физической культурой в новом специализированном зале вблизи дома. Поэтому, мы конечно очень благодарны Андрею Банзарону и другим инвесторам, меценатам, спонсорам за поддержку и развитие спорта в нашей республике. Верим, что с каждым годом их будет все больше.

Действительно, это один из ярких примеров вклада меценатов в развитие спорта Бурятии. Понятно, что предстоит ещё большая работа по объекту, в том числе по дальнейшему финансированию, ремонту, обустройству, но первый, довольно важный, шаг сделан – проведена экспертиза.

Нужно отметить, что спонсоры в регионе начали довольно активно интересоваться и болеть за спорт Бурятии: вкладываются в развитие отрасли, финансируют мероприятия. К примеру, летом они поддержали участницу Олимпийских игр в Токио, борицу Стальвиру Оршуш - подарили ей автомобиль Toyota RAV4. Жители в соцсетях поздравляли спортсменку, желали ей успехов и восхищались бизнесменами, которые сделали щедрый презент.
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