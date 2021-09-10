Учёные исследуют планктон Байкала, отобранный вблизи БЦБК

Результаты будут предоставлены в ближайшее время
Учёные Иркутского госуниверситета (ИГУ) провели экспедицию, в ходе которой взяли пробы фито- и зоопланктона для контролю загрязнения микропластиком в акватории Байкала.
Экспедиция состоялась в конце августа на научно-исследовательском судне университета «М. М. Кожов». В составе экспедиции: учёные НИИ биологии ИГУ, стажёры, студенты биолого-почвенного факультета вуза.
Пробы отбирались в районе города Байкальск, где до 2013 года действовал целлюлозно-бумажный комбинат. Отобранный в ходе экспедиции материал зафиксирован. Теперь учёным предстоит его обработать и проанализировать в лабораторных условиях.
- Взятые пробы будут сопоставлены с аналогичными данными, полученными в районе посёлка Большие Коты в рамках проекта долговременного мониторинга озера Байкал «Точка №1». Это позволит сравнить ситуацию в акватории Байкальска с эталонной ситуаций в районе посёлка Большие Коты, где антропогенное воздействие заметно меньше, - объяснили в вузе.
Результаты будут предоставлены в ближайшее время, по их качеству можно будет судить как о состоянии акватории в целом, так и о необходимости реагирования и принятии мер по недопущению загрязнения акватории.
— Регулярный отбор проб фито- и зоопланктона необходим для понимания механизмов функционирования экосистемы озера. Они дают нам представление об изменениях в данных сообществах и, следовательно, могут помочь спрогнозировать изменения и на остальных уровнях экосистемы озера Байкал. Кроме того, в районе Байкальска мы впервые отобрали пробы на предмет обнаружения в них частиц микропластика. Загрязнение микропластиком — это относительно новый тип загрязнения и по-прежнему крайне малоизученный. В этой связи регулярные исследования на озере Байкал также представляют интерес как с точки причин попадания в него частиц микропластика, так и с точки влияния различных типов частиц микропластика на живые организмы, - сообщил руководитель одной из групп ученых НИИ биологии ИГУ Дмитрий Карнаухов.
Учёные исследуют планктон Байкала, отобранный вблизи БЦБК
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