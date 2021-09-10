В Забайкалье стартовали три экологических конкурса

Мероприятия проходят в рамках региональной акции «Охранять природу – значит любить Родину»



Жителей Забайкалья приглашают принять участие в экологических конкурсах «Сохраним леса и степи от пожаров», «Сдаём мусор на переработку» и «Чистый Забайкальский край». Заявки принимаются до 1 и 29 октября.



Конкурс «Сдаём мусор на переработку» (0+) пройдёт на территории городского округа «Город Чита» с 10 сентября по 25 октября. Участникам необходимо сдать максимально возможное количество макулатуры (газеты, книги, журналы, картон, и т.д.) и подать заявку до 1 октября.



Желающие снять экологический видеоролик смогут прислать свою работу на конкурс «Чистый Забайкальский край» (12+) до 1 октября. Для участия нужно снять социальную рекламу на три темы: «Соблюдение чистоты в родном Забайкалье» (проблема загрязнения окружающей среды несанкционированными свалками), «Раздельный сбор отходов и их вторичная переработка» и «Современные полигоны ТКО Забайкальского края». Подведение итогов пройдёт с 2 по 10 октября.



Конкурс социальной рекламы «Сохраним леса и степи от пожаров» (12+) предлагает участникам создать агитационный плакат, призывающий бережно относиться к природе родного края и осторожно обращаться с огнём. Работы принимаются до 29 октября. Победителей конкурса объявят до 15 ноября.



Заявки на участие в конкурсе и работы принимаются на электронную почту konkurs_mpr75@mail.ru. Подробную информацию о конкурсах, условиях участия и необходимых материалах для подачи заявок вы сможете узнать на сайте министерства природных ресурсов края, сообщает пресс-служба ведомства.

