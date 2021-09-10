Мероприятия проходят в рамках региональной акции «Охранять природу – значит любить Родину»
Жителей Забайкалья приглашают принять участие в экологических конкурсах «Сохраним леса и степи от пожаров», «Сдаём мусор на переработку» и «Чистый Забайкальский край». Заявки принимаются до 1 и 29 октября.
Конкурс «Сдаём мусор на переработку» (0+) пройдёт на территории городского округа «Город Чита» с 10 сентября по 25 октября. Участникам необходимо сдать максимально возможное количество макулатуры (газеты, книги, журналы, картон, и т.д.) и подать заявку до 1 октября.
Желающие снять экологический видеоролик смогут прислать свою работу на конкурс «Чистый Забайкальский край» (12+) до 1 октября. Для участия нужно снять социальную рекламу на три темы: «Соблюдение чистоты в родном Забайкалье» (проблема загрязнения окружающей среды несанкционированными свалками), «Раздельный сбор отходов и их вторичная переработка» и «Современные полигоны ТКО Забайкальского края». Подведение итогов пройдёт с 2 по 10 октября.
Конкурс социальной рекламы «Сохраним леса и степи от пожаров» (12+) предлагает участникам создать агитационный плакат, призывающий бережно относиться к природе родного края и осторожно обращаться с огнём. Работы принимаются до 29 октября. Победителей конкурса объявят до 15 ноября.
Заявки на участие в конкурсе и работы принимаются на электронную почту konkurs_mpr75@mail.ru. Подробную информацию о конкурсах, условиях участия и необходимых материалах для подачи заявок вы сможете узнать на сайте министерства природных ресурсов края, сообщает пресс-служба ведомства.
В Забайкалье стартовали три экологических конкурса
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В её рамках пройдут мастерские в Иволгинском районе
В нём приняли участие юные художники в возрасте от 8 до 14 лет
Этим займётся федерация компьютерного спорта России
Поправки начнут действовать с начала следующего года
В соревнованиях участвовали юноши 2005 года рождения
Пункт приёма будет организован в центре Советского района
Театральное мероприятие проводится в формате режиссёрской лаборатории
В Мухоршибирском районе юбилеи отметили две долгожительницы
Гостей именинница встретила песней
Победителя выберут 21 ноября
Они были отмечены благодарственными письмами
Почётного звания удостоились ещё 11 городов
Также в этот список попал Селенгинск
Зарегистрировано 28 случаев инфекций, передающихся клещами
Пропускная способность МАПП Кяхта увеличена в два раза по количеству транспорта