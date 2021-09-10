 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 сентября

09 сентября

Популярное

В Забайкалье стартовали три экологических конкурса

В Забайкалье стартовали три экологических конкурса
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятия проходят в рамках региональной акции «Охранять природу – значит любить Родину»

Жителей Забайкалья приглашают принять участие в экологических конкурсах «Сохраним леса и степи от пожаров», «Сдаём мусор на переработку» и «Чистый Забайкальский край». Заявки принимаются до 1 и 29 октября.

Конкурс «Сдаём мусор на переработку» (0+) пройдёт на территории городского округа «Город Чита» с 10 сентября по 25 октября. Участникам необходимо сдать максимально возможное количество макулатуры (газеты, книги, журналы, картон, и т.д.) и подать заявку до 1 октября.

Желающие снять экологический видеоролик смогут прислать свою работу на конкурс «Чистый Забайкальский край» (12+) до 1 октября. Для участия нужно снять социальную рекламу на три темы: «Соблюдение чистоты в родном Забайкалье» (проблема загрязнения окружающей среды несанкционированными свалками), «Раздельный сбор отходов и их вторичная переработка» и «Современные полигоны ТКО Забайкальского края». Подведение итогов пройдёт с 2 по 10 октября.

Конкурс социальной рекламы «Сохраним леса и степи от пожаров» (12+) предлагает участникам создать агитационный плакат, призывающий бережно относиться к природе родного края и осторожно обращаться с огнём. Работы принимаются до 29 октября. Победителей конкурса объявят до 15 ноября.

Заявки на участие в конкурсе и работы принимаются на электронную почту konkurs_mpr75@mail.ru. Подробную информацию о конкурсах, условиях участия и необходимых материалах для подачи заявок вы сможете узнать на сайте министерства природных ресурсов края, сообщает пресс-служба ведомства.
экология Забайкальский край конкурс природоохранная деятельность

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятия примет всероссийскую конференцию по развитию сельского туризма
Бурятия примет всероссийскую конференцию по развитию сельского туризма
Общество, 10.09.2021
В её рамках пройдут мастерские в Иволгинском районе
В Бурятии назвали победителей конкурса «Моя республика. Мой город»
В Бурятии назвали победителей конкурса «Моя республика. Мой город»
Общество, 10.09.2021
В нём приняли участие юные художники в возрасте от 8 до 14 лет
На территории Забайкалья будут развивать киберспорт
На территории Забайкалья будут развивать киберспорт
Общество, 10.09.2021
Этим займётся федерация компьютерного спорта России
В Иркутской области изменятся условия получения пособий на детей
В Иркутской области изменятся условия получения пособий на детей
Общество, 10.09.2021
Поправки начнут действовать с начала следующего года
Футболисты Бурятии стали призёрами первенства СФО и ДФО
Футболисты Бурятии стали призёрами первенства СФО и ДФО
Общество, 10.09.2021
В соревнованиях участвовали юноши 2005 года рождения
В Улан-Удэ пройдёт акция по приёму вторсырья
В Улан-Удэ пройдёт акция по приёму вторсырья
Общество, 10.09.2021
Пункт приёма будет организован в центре Советского района
В Иркутске открылся Вампиловский фестиваль
В Иркутске открылся Вампиловский фестиваль
Общество, 10.09.2021
Театральное мероприятие проводится в формате режиссёрской лаборатории
В районе Бурятии поздравили двух ветеранов тыла
В районе Бурятии поздравили двух ветеранов тыла
Общество, 10.09.2021
В Мухоршибирском районе юбилеи отметили две долгожительницы
Жительница Читы отпраздновала столетний юбилей
Жительница Читы отпраздновала столетний юбилей
Общество, 10.09.2021
Гостей именинница встретила песней
В Бурятии поблагодарили волонтёров и работников спорта
В Бурятии поблагодарили волонтёров и работников спорта
Общество, 10.09.2021
Они были отмечены благодарственными письмами
Чита добилась звания «Город трудовой доблести»
Чита добилась звания «Город трудовой доблести»
Общество, 10.09.2021
Почётного звания удостоились ещё 11 городов
Клещи покусали более 2,7 тысяч жителей Бурятии
Клещи покусали более 2,7 тысяч жителей Бурятии
Общество, 10.09.2021
Зарегистрировано 28 случаев инфекций, передающихся клещами
В Бурятии МАПП «Кяхта» открыли после реконструкции
В Бурятии МАПП «Кяхта» открыли после реконструкции
Общество, 10.09.2021
Пропускная способность МАПП Кяхта увеличена в два раза по количеству транспорта

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^