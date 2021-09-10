В Улан-Удэ сегодня ожидается дождь

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Воздух прогреется до +19



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня утром и днём по южной половине республики небольшие и умеренные дожди, в горах юго-запада с мокрым снегом. Утром по северу и Прибайкалью при прояснении туманы.



Ветер днём северо-западный 6-13 м/с. Температура днём +15,+20, по юго-западу +8,+13.



В Улан-Удэ во второй половине дня дождь. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 6-11 м/с. Температура днём +17,+19.



