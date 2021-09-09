В Бурятии лесники получили квадроцикл

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

Квадроцикл поможет бороться с лесными пожарами



В Кижингинский лесхоз в Бурятии прибыл квадроцикл, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



- Это очень маневренная и проходимая техника, которая необходима на лесном пожаре. С помощью такого квадроцикла мы сможем быстрее объехать пожар и разведать обстановку, а также оперативно привезти воду, если река или ручей находится далеко, - рассказал руководитель Кижингинского лесхоза Олег Нагаев.



Также лесники будут использовать квадроцикл для доставки лесопожарного оборудования и запчастей для тяжёлой техники.



- Квадроцикл идёт в комплекте с прицепом, в который можно загрузить ёмкость с водой, лесопожарное оборудование и доставить к кромке пожара. Раньше у нас в лесхозе не было квадроцикла и мы подвозили воду на «УАЗике», при этом тратили гораздо больше бензина, - поделился, главный механик Кижингинского лесхоза Булат Дугаржапов.

