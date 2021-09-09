Победители награждены денежной премией
В столице Бурятии был проведён конкурс профессионального мастерства среди уборщиков территорий, водителей и сотрудников подразделения ремонтно-строительных работ комбината по благоустройству Улан-Удэ. Конкурсная комиссия провела проверку качества и своевременности уборки территорий, в том числе очистку остановочных карманов от мусора и несанкционированной рекламы, очистку урн, уборку газонов, тротуаров. Каждый пункт оценивался в баллах.
Сегодня, 9 сентября, были подведены итоги конкурса. За отличную работу на своём участке были награждены почётной грамотой и денежной премией лучшие уборщики районов города Улан-Удэ. Ими стали Анатолий Коростелев (возраст 71 год, работает в КБУ с 2003 г.), Андрей Сухих (63 года, работает в КБУ с 2009 г.), Юрий Мотолов (62 года, работает в КБУ с 2014 г.).
Комиссия также подвела итоги конкурса среди водителей и сотрудников подразделения ремонтно-строительных работ. У водителей одним из критериев оценивалось наибольшее количество отработанных часов в месяц по откачке луж, у сотрудников РСР – наибольшее количество отработанных часов на мотопомпе.
Лидерами среди водителей стали Сергей Сухецкий (53 года, работает в КБУ с 2014 г.) и Александр Михайленко (30 лет, работает в КБУ с 2020 г.). Лучшим сотрудником по работе с мотопомпой стал Владимир Ткачёв (43 года, работает в КБУ с 2020 г.).
- Ежедневно каждый уборщик подметает 3 километра обочин и тротуаров, собирает мусор, очищает урны, следит за порядком. 170 уборщиков, 143 водителя грузовиков, механизированной уборочной техники комбината по благоустройству отвечают за чистоту 222 улиц общей площадью свыше 1 млн кв. м. Также комбинат грейдирует и отсыпает грунтовые дороги, ремонтирует плитку, ограждения, отбойники, занимается откачкой бытовых отходов в неблагоустроенных домах, - об этом сообщает пресс-служба комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ выбрали лучших уборщиков улиц
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Прошло открытие 20-го кинофестиваля «Человек и Природа»
Также у неё «серебро» командных соревнований
Спортсмены выиграли «бронзу» в парной гонке
Обращения граждан принимаются ежедневно с 8:30 до 17:30
Стали известны результаты фестиваля коренных малочисленных народов
Алдар Буданаев выиграл серебряную медаль в весовой категории 64 кг
Традиционные бурятские блюда готовят в трёх улан-удэнских ресторанах
В ведомстве прошла акция «Школьный набат»
Проверка будет длиться несколько часов
Отсыпают улицы, где грунтовые воды вышли на дорогу
Квадроцикл поможет бороться с лесными пожарами
Женщина не могла самостоятельно передвигаться из-за опухоли
Савватий отстранил от службы священника, поднявшего вопрос о доходах служителей РПЦ
В столице России стартовал форум социальных инноваций регионов
Местные жители рассказывают, что из белой реки даже не пьют животные