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В Улан-Удэ выбрали лучших уборщиков улиц

В Улан-Удэ выбрали лучших уборщиков улиц
Общество,  Фото:пресс-служба КГХ администрации Улан-Удэ
Победители награждены денежной премией

В столице Бурятии был проведён конкурс профессионального мастерства среди уборщиков территорий, водителей и сотрудников подразделения ремонтно-строительных работ комбината по благоустройству Улан-Удэ. Конкурсная комиссия провела проверку качества и своевременности уборки территорий, в том числе очистку остановочных карманов от мусора и несанкционированной рекламы, очистку урн, уборку газонов, тротуаров. Каждый пункт оценивался в баллах.

Сегодня, 9 сентября, были подведены итоги конкурса. За отличную работу на своём участке были награждены почётной грамотой и денежной премией лучшие уборщики районов города Улан-Удэ. Ими стали Анатолий Коростелев (возраст 71 год, работает в КБУ с 2003 г.), Андрей Сухих (63 года, работает в КБУ с 2009 г.), Юрий Мотолов (62 года, работает в КБУ с 2014 г.).

Комиссия также подвела итоги конкурса среди водителей и сотрудников подразделения ремонтно-строительных работ. У водителей одним из критериев оценивалось наибольшее количество отработанных часов в месяц по откачке луж, у сотрудников РСР – наибольшее количество отработанных часов на мотопомпе.

Лидерами среди водителей стали Сергей Сухецкий (53 года, работает в КБУ с 2014 г.) и Александр Михайленко (30 лет, работает в КБУ с 2020 г.). Лучшим сотрудником по работе с мотопомпой стал Владимир Ткачёв (43 года, работает в КБУ с 2020 г.).

- Ежедневно каждый уборщик подметает 3 километра обочин и тротуаров, собирает мусор, очищает урны, следит за порядком. 170 уборщиков, 143 водителя грузовиков, механизированной уборочной техники комбината по благоустройству отвечают за чистоту 222 улиц общей площадью свыше 1 млн кв. м. Также комбинат грейдирует и отсыпает грунтовые дороги, ремонтирует плитку, ограждения, отбойники, занимается откачкой бытовых отходов в неблагоустроенных домах, - об этом сообщает пресс-служба комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ.
Улан-Удэ благоустройство уборка ремонтные работы комбинат по благоустройству городское хозяйство

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