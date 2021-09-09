Москва поделится опытом социальных инноваций с Бурятией





С 9 по 11 сентября в Москве проходит IV форум социальных инноваций. На стендах и в залах пройдут презентации новейших технологий и инноваций, которые касаются практически всех сфер жизни.7 сентября стартовал пресс-тур для региональных журналистов, в числе которых оказались представители Бурятия. Состоялась вводная часть, рассказывающая о форуме. Также организаторы показали работу уникальных социальных объектов Москвы, среди которых был учебно-тренировочное общежитие «Центр сопровождаемого проживания «Гурьевский», телемедицинский центр, школа N1547, имеющая атомный класс и IT-полигон, центр «Моя карьера». Также журналистам показали работу флагманского офиса «Мои документы», городскую поликлинику N68 (филиал 2), павильон «Здоровая Москва» и др.С помощью этого форума московские власти хотят поделиться своим опытом с регионами. По словам заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимира Филиппова, представители столицы расскажут не только о своих успехах, но и о провалах, чтобы региональные коллеги знали, к примеру, что определённая стратегия не принесла желаемый результат.- Мы проводим форум, чтобы показать - на грабли наступаем. Всё у нас получается? Да нет, не всё, в те сроки, в которые мы хотим - не всегда. Но если каждый в регионе будет изобретать велосипед, а ещё почивать на лаврах и находиться в романтизации, что советское образование - самое лучшее, советское здравоохранение - самое гуманное, а советская социалка - самая справедливая и ничего не делать, и смотреть назад, то у нас на месте не останется. И ситуация будет только ухудшаться. Поэтому форум социальных инноваций - это про управленческие решения, которые в тех же ресурсах помогают доставать результатов, - рассказал на встрече с журналистами Владимир Филиппов.Говоря о бюджете, Владимир Филиппов отметил, что в Москве, как и в других регионах, городской бюджет складывается из доходов местных жителей.- Мы показываем кейсы не для того, чтобы сказать «В Москве много денег». Мы показываем, в чём главные социальные инновации. Не столько в деньгах, потому что иногда разделить количество благополучателей, а в Москве 20 миллионов населения, и все пользуются транспортом, школами, скорой помощью, то разница получается не существенная. Самое главное - это менеджерские подходы, как выстроить все эти процессы, как наладить сотрудничество всех со всеми, - продолжил Владимир Филиппов.Стоит ли перенимать столичный опыт, регион, конечно же, решает самостоятельно. Однако московские чиновники готовы помочь регионам в реализации каких-то социальных инноваций.- Мы региональные чиновники, как и наши коллеги в каждом субъекте Федерации. Везде есть министерство труда и социальной защиты населения, департаменты комитеты по социальной политике, но мы отвечаем только за наш регион. Мы просто показываем, как это работает, - отметил Владимир Филиппов.Также на форуме выступят представители федеральных и региональных органов власти, ученые, футурологи, писатели, предприниматели, градостроители, филантропы. В этом году планируется участие спикеров из 13 стран: России, США, Израиля, Великобритании, Германии, Швейцарии, Франции, Нидерландов, Сингапура и другие.