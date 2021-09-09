Алдар Буданаев выиграл серебряную медаль в весовой категории 64 кг
С 7 по 8 сентября в Минске прошёл XXV международный турнир категории «А» по самбо на призы президента Республики Беларусь. В юбилейном турнире приняли участие более 100 спортсменов из 11 стран: Армении, Белоруссии, Греции, Грузии, Казахстана, Молдовы, России, Румынии, Таджикистана, Узбекистана и Японии.
Спортсмен из Бурятии, мастер спорта России по самбо Алдар Буданаев в составе сборной России стал обладателем серебряной медали турнира в весовой категории 64 кг. Несмотря на явное преимущество над представителями из Казахстана и Белоруссии, в финальном поединке самбист уступил Евгению Михно из Белоруссии.
Следующим стартом Алдара станет кубок России, который пройдёт в ноябре этого года. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
Самбист из Бурятии стал призёром международного турнира
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