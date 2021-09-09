В теплице растут и набираются сил более 400 тысяч сеянцев сосны и лиственницы
Студенты направления «Лесное дело» Бурятской государственной сельскохозяйственнной академии посетили теплицы, где выращивают сосны и лиственницы.
Будущие лесники узнали, как растут сеянцы сосны и лиственницы в теплице, а также научились ухаживать за ними.
- Мы рассказали студентам, как заготавливали шишку и получали семена, сроки выращивания лесных культур. Затем учащиеся узнали, как правильно ухаживать за сеянцами: немного полили водой и удалили сорняки. В конце экскурсии мы пригласили студентов на предстоящие посадки лесных культур, - рассказала главный специалист отдела лесовосстановления «Лесресурс» Анна Денисенко.
Также студенты решили провести эксперимент в теплице.
- Нам рассказали, как правильно высеять семена сосны и мы решили провести эксперимент. Мы высеяли небольшую горсть семян в кассеты, и хотим посмотреть, как они перезимуют и взойдут уже весной следующего года, - поделились студенты.
В теплице растут и набираются сил более 400 тысяч сеянцев сосны и лиственницы. Уже этой осенью сеянцы высадят на погибших от пожаров территориях Бурятии, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
В Бурятии студенты проводят эксперимент по выращиванию сосен
Общество, Фото:
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