В Чите состоится чемпионат края по летнему биатлону

Также будет проведено первенство у юниоров и юниорок



Летний чемпионат и первенство Забайкальского края по биатлону пройдёт на стадионе спортивно-оздоровительного комплекса «Высокогорье» в Чите с 11 по 12 сентября.



- В соревнованиях примут участие около 120 человек из разных населённых пунктов Забайкальского края: Приаргунска, Кокуя, Хилка, Петровск-Забайкальска, Сретенска, Шелопугино и из города Чита. К чемпионату допускаются мужчины и женщины 2000 года рождения и старше, а к первенству юниоры и юниорки 2001-2002 годов рождения, – рассказал министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.



Открытие соревнований состоится 11 сентября в 11:00. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.



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