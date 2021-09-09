В Бурятии росгвардейцев научили делать искусственное дыхание

Общество, Фото: Росгвардия по РБ

Медики провели занятия по оказанию первой помощи



В посёлке Таксимо заведующая поликлиникой Муйской центральной районной больницы Сэсэг Гармаева рассказала сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии об основных принципах оказания первой доврачебной помощи, а также о профилактике травматизма в быту и на службе.



Полученные знания росгвардейцы опробовали на практике. Сотрудники вневедомственной охраны тренировались в накладывании шин и повязок, делали искусственное дыхание, отрабатывая алгоритм действий по реабилитации пострадавших при ДТП, утоплении, огнестрельном и ножевом ранениях.



В конце начальник отделения вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии майор полиции Эрдэм Гармаев поблагодарил администрацию медицинского учреждения за проведенные занятия.



- В рамках профессиональной подготовки медицинские работники на протяжении нескольких лет проводят с нами практические занятия, читают лекции. Сотрудники Росгвардии должны уметь оказать помощь людям, попавшим в беду, - отметил Эрдэм Гармаев.

