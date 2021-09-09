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В Бурятии росгвардейцев научили делать искусственное дыхание

В Бурятии росгвардейцев научили делать искусственное дыхание
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
Медики провели занятия по оказанию первой помощи

В посёлке Таксимо заведующая поликлиникой Муйской центральной районной больницы Сэсэг Гармаева рассказала сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии об основных принципах оказания первой доврачебной помощи, а также о профилактике травматизма в быту и на службе.

Полученные знания росгвардейцы опробовали на практике. Сотрудники вневедомственной охраны тренировались в накладывании шин и повязок, делали искусственное дыхание, отрабатывая алгоритм действий по реабилитации пострадавших при ДТП, утоплении, огнестрельном и ножевом ранениях.

В конце начальник отделения вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии майор полиции Эрдэм Гармаев поблагодарил администрацию медицинского учреждения за проведенные занятия.

- В рамках профессиональной подготовки медицинские работники на протяжении нескольких лет проводят с нами практические занятия, читают лекции. Сотрудники Росгвардии должны уметь оказать помощь людям, попавшим в беду, - отметил Эрдэм Гармаев.
Росгвардия медицинская помощь

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