В Бурятии росгвардейцев научили делать искусственное дыхание

Медики провели занятия по оказанию первой помощи
В посёлке Таксимо заведующая поликлиникой Муйской центральной районной больницы Сэсэг Гармаева рассказала сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии об основных принципах оказания первой доврачебной помощи, а также о профилактике травматизма в быту и на службе.
Полученные знания росгвардейцы опробовали на практике. Сотрудники вневедомственной охраны тренировались в накладывании шин и повязок, делали искусственное дыхание, отрабатывая алгоритм действий по реабилитации пострадавших при ДТП, утоплении, огнестрельном и ножевом ранениях.
В конце начальник отделения вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии майор полиции Эрдэм Гармаев поблагодарил администрацию медицинского учреждения за проведенные занятия.
- В рамках профессиональной подготовки медицинские работники на протяжении нескольких лет проводят с нами практические занятия, читают лекции. Сотрудники Росгвардии должны уметь оказать помощь людям, попавшим в беду, - отметил Эрдэм Гармаев.
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