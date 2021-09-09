Антитеррористическое учение пройдёт в Монголии
В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии, завершена подготовка к совместному российско-монгольскому военному учению «Селенга-2021».
В ходе подготовительных мероприятий проведены контрольные занятия на допуск к участию в учении, проверена готовность аппарата руководства от российской стороны. На завершающем этапе с подразделениями проведено тактическое учение с боевой стрельбой.
Начальник отдела международного военного сотрудничества Восточного военного округа полковник Иван Тараев рассказал, что учение «Селенга-2021» пройдёт с 20 сентября по 5 октября на одном из военных полигонов в Монголии. Всего в мероприятии спланировано участие от Восточного военного округа и Вооружённых сил Монголии до 1,5 тысяч военнослужащих.
- Учение «Селенга» направлено на борьбу с международным терроризмом. В ходе учения военнослужащие двух стран, с применением различных тактических приёмов современного боя, ликвидируют условные незаконные вооружённые формирования, – пояснил Иван Тараев.
Также в рамках празднования 100-летия образования Вооружённых Сил Монголии запланировано участие военнослужащих Восточного военного округа в торжественных мероприятиях, сообщает пресс-служба ВВО.
В Бурятии военные завершили подготовку к учению «Селенга»
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