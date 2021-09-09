В Улан-Удэ спасают трансформаторную подстанцию

Работы идут на Левом берегу



Сейчас на Левом берегу по улице Блюхера энергетики поднимают на фундамент трансформаторную подстанцию. Ей может угрожать подтопление грунтовыми водами, пояснили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.



В работе задействовано две бригады, четыре единиц спецтехники.



На место привезли бетонные плиты, грунт, щебеночно-песчаную смесь, чтобы поднять подстанцию. Всего завезено 40 тонн инертного материала.



Ранее специалисты подняли на 40 см электрическую подстанцию по улице Грачевская.

