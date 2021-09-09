В Улан-Удэ спасают трансформаторную подстанцию

Работы идут на Левом берегу
Сейчас на Левом берегу по улице Блюхера энергетики поднимают на фундамент трансформаторную подстанцию. Ей может угрожать подтопление грунтовыми водами, пояснили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
В работе задействовано две бригады, четыре единиц спецтехники.
На место привезли бетонные плиты, грунт, щебеночно-песчаную смесь, чтобы поднять подстанцию. Всего завезено 40 тонн инертного материала.
Ранее специалисты подняли на 40 см электрическую подстанцию по улице Грачевская.
Сейчас на Левом берегу по улице Блюхера энергетики поднимают на фундамент трансформаторную подстанцию. Ей может угрожать подтопление грунтовыми водами, пояснили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
В работе задействовано две бригады, четыре единиц спецтехники.
На место привезли бетонные плиты, грунт, щебеночно-песчаную смесь, чтобы поднять подстанцию. Всего завезено 40 тонн инертного материала.
Ранее специалисты подняли на 40 см электрическую подстанцию по улице Грачевская.