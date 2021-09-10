 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 сентября

09 сентября

Популярное

Чита примет чемпионат края по практической стрельбе

Чита примет чемпионат края по практической стрельбе
Общество,  Фото:pixabay.com
В соревнованиях примут участие силовики и члены региональной федерации

Чемпионат Забайкальского края по практической стрельбе из пистолета и карабина пистолетного калибра пройдёт 12 сентября. Мероприятие состоится на спортивном стрельбище в Чите.

- К участию в соревнованиях допускаются военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и члены федерации практической стрельбы Забайкальского края. Чемпионат проводится с целью популяризации стрелковых видов спорта, а также для повышения уровня индивидуального мастерства стрелков и выявление лучших из них, – рассказал министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.

Начало соревнований в 9:00. Победители и призёры будут награждены медалями и грамотами. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.

Возрастное ограничение 0+
практическая стрельба стрелковый спорт Забайкальский край Чита чемпионат спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Лесной пожарный из Бурятии борется за звание лучшего в стране
Лесной пожарный из Бурятии борется за звание лучшего в стране
Общество, 10.09.2021
Конкурсанты выполняют задания, попутно перемещаясь по сложной полосе препятствий
Чита примет чемпионат края по практической стрельбе
Чита примет чемпионат края по практической стрельбе
Общество, 10.09.2021
В соревнованиях примут участие силовики и члены региональной федерации
В Улан-Удэ сегодня ожидается дождь
В Улан-Удэ сегодня ожидается дождь
Общество, 10.09.2021
Воздух прогреется до +19
Всероссийские филармонические сезоны вернутся в Улан-Удэ
Всероссийские филармонические сезоны вернутся в Улан-Удэ
Общество, 09.09.2021
Жители Бурятии услышат музыку Татьяны Гринденко и Владимира Мартынова
В Чите стартует месячник большого футбола
В Чите стартует месячник большого футбола
Общество, 09.09.2021
В городе пройдут матчи олимп-первенства России
В Иркутской области объявлены итоги праздника народов Севера
В Иркутской области объявлены итоги праздника народов Севера
Общество, 09.09.2021
Мероприятие проводилось онлайн в трёх конкурсных номинациях
В Бурятии военные завершили подготовку к учению «Селенга»
В Бурятии военные завершили подготовку к учению «Селенга»
Общество, 09.09.2021
Антитеррористическое учение пройдёт в Монголии
В Чите в День трезвости пройдут уличные акции
В Чите в День трезвости пройдут уличные акции
Общество, 09.09.2021
Будет запрещена продажа алкогольной продукции
В Иркутской области отметили день рождения святителя Иннокентия
В Иркутской области отметили день рождения святителя Иннокентия
Общество, 09.09.2021
К праздничным мероприятиям присоединилась делегация из Калифорнии
В Бурятии построят центр активного долголетия
В Бурятии построят центр активного долголетия
Общество, 09.09.2021
В реализации проекта примет участие корпорация развития Дальнего Востока и Арктики
В Чите состоится чемпионат края по летнему биатлону
В Чите состоится чемпионат края по летнему биатлону
Общество, 09.09.2021
Также будет проведено первенство у юниоров и юниорок
В Иркутской области садят новые леса
В Иркутской области садят новые леса
Общество, 09.09.2021
Вместо сгоревшего леса появятся стройные ряды новых деревьев

В Улан-Удэ выбрали лучших уборщиков улиц
В Улан-Удэ выбрали лучших уборщиков улиц
Общество, 09.09.2021
Победители награждены денежной премией
В Иркутске подвели итоги Байкальского кинопитчинга
В Иркутске подвели итоги Байкальского кинопитчинга
Общество, 09.09.2021
Прошло открытие 20-го кинофестиваля «Человек и Природа»
Кинолог из Бурятии стала призёром «Дог биатлона» в Алжире
Кинолог из Бурятии стала призёром «Дог биатлона» в Алжире
Общество, 09.09.2021
Также у неё «серебро» командных соревнований

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^