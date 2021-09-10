Чита примет чемпионат края по практической стрельбе

В соревнованиях примут участие силовики и члены региональной федерации



Чемпионат Забайкальского края по практической стрельбе из пистолета и карабина пистолетного калибра пройдёт 12 сентября. Мероприятие состоится на спортивном стрельбище в Чите.



- К участию в соревнованиях допускаются военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и члены федерации практической стрельбы Забайкальского края. Чемпионат проводится с целью популяризации стрелковых видов спорта, а также для повышения уровня индивидуального мастерства стрелков и выявление лучших из них, – рассказал министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.



Начало соревнований в 9:00. Победители и призёры будут награждены медалями и грамотами. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.



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