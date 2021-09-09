В Чите в День трезвости пройдут уличные акции

Будет запрещена продажа алкогольной продукции



В городе Чите 11 сентября на площади Ленина с 12:00 до 13:00 состоятся две уличные акции: «Трезво жить здорово!» и «Трезвым по дороге жизни». Мероприятия пройдут с участием сотрудников УМВД России по Забайкальскому краю, членов общественных организаций «Ассоциация наркологов Забайкалья» и «Трезвое Забайкалье», а также представителей Читинской епархии.



- В рамках всероссийского дня трезвости в Забайкальском крае врачами психиатрами-наркологами ежегодно проводится информационно-просветительская антиалкогольная кампания. В неё входят проведение подобных акций, освещение вопросов профилактики алкоголизма на радио, телевидение, в печати и в интернет-пространстве, – сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Забайкалья.



По информации пресс-службы администрации города Читы, 11 сентября, во Всероссийский день трезвости, будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции согласно закону Забайкальского края от 26 декабря 2011 года № 616-ЗЗК.



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