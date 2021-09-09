Кинолог из Бурятии стала призёром «Дог биатлона» в Алжире

Также у неё «серебро» командных соревнований



В августе в Алжире студентка технологического факультета Бурятской сельхозакадемии Марина Жохова в составе российской команды участвовала в международном кинологическом конкурсе «Верный друг», прошедшем в рамках армейских игр «АрМИ-2021». Российская женская команда завоевала «серебро» конкурса, а в личном зачёте Марина со своей собакой стали серебряными призёрами «Дог биатлона».



- По правилам «Дог биатлона» военнослужащие со служебными собаками преодолевают дистанцию в 3200 метров с двумя огневыми рубежами. На первом огневом рубеже участник стреляет из мелкокалиберной биатлонной винтовки Би-7-2 в положении лёжа, на втором – в положении стоя. Судейская коллегия оценивает правильность и время прохождения маршрута, а также действия и поведение служебной собаки в ходе состязаний, - сообщает пресс-служба БГСХА.



Напомним, что в международном кинологическом конкурсе «Верный друг», проходившем в Алжирской Народной Демократической Республике, победителями стали мужская и женская команды Узбекистана. Мужская и женская команды России – вторые. Третьими среди мужчин стали представители Белоруссии, а среди женщин представительницы Алжира.

