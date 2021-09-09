В Иркутской области садят новые леса

Вместо сгоревшего леса появятся стройные ряды новых деревьев



Лесовосстановительные работы состоялись 7 сентября в бухте Песчаная Прибайкальского национального парка в Иркутской области. Накануне там обрели новый дом почти 2000 саженцев сосны и лиственницы. Будущий лес высаживали 40 человек. По плану организаторов, участок со сгоревшим лесом должен преобразиться в облагороженное место отдыха.



- Главная задача здесь – привести территорию в надлежащее санитарное состояние и обезопасить её от пожаров и деградации почв. Деревья высаживаем по радиальной схеме. В центре круга расположим малые формы для отдыха людей; к ним будет вести аллея от обзорной площадки на берегу Байкала. Первый круг от центра займут породы деревьев и кустарников, которые можно встретить в Прибайкальском национальном парке: рябина, боярка, берёза, два вида осин, ива, ольха, багульник, таволга. Второй и последующие круги будут состоять из аборигенных пород – сосны и лиственницы, которые мы высаживали сегодня. Структуру посадок можно будет видеть с обзорной площадки. Через полвека здесь будет красивый лес. А пока необходимо ежегодно расчищать гарь, увеличивать территорию для лесовосстановления и следить за участками, где высадка состоялась: ухаживать за молодыми деревьями, при необходимости подсаживать там, где саженцы не прижились. Пока всё идёт хорошо, - рассказал заместитель директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Сергей Кочнев.



В этот же день, 7 сентября, состоялась акция «Сохраним лес». На Александровском тракте в 36 километрах от Иркутска на месте крупного лесного пожара были высажены 5600 саженцев с закрытой корневой системой. Акция собрала несколько десятков человек: представителей администраций муниципальных образований, промышленных компаний региона, волонтёров из регионального отделения всероссийского общества охраны природы. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

