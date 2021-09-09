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В Улан-Удэ возобновили работу оперштабы по отлову собак

В Улан-Удэ возобновили работу оперштабы по отлову собак
Общество,  Фото:pixabay.com
Обращения граждан принимаются ежедневно с 8:30 до 17:30

В столице Бурятии возобновили работу оперативные штабы по отлову безнадзорных животных. Это связано с приближением холодов и для предотвращением сбивания собак в стаи во время гона или «брачного сезона», сообщает комитет городского хозяйства администрации г. Улан-Удэ.

Штабы, созданные во всех районах города, принимают обращения от жителей по телефонам и через мессенджер «Вайбер». Они работают ежедневно с 8:30 до 17:30, в выходные приём заявок ведётся через мессенджеры.

В Советском районе приём заявок осуществляется по телефону 22-66-62. Группа в Вайбере называется «Отлов собак по Советскому рн». Ссылка: https://invite.viber.com/?g2=AQAGFl2tzfYXzkzYkUU6STXEYnxHJjHQIJGF%2BqyexNdTRGvP91HErxFLhm7gn%2BIO

В Железнодорожном районе можно передать информацию по телефону 44-30-00. Группа в Вайбере называется «Штаб ЖД района по собакам». Ссылка: https://invite.viber.com/?g=dHPzDMGf60zG9J0ZQyD_tHw0Tb5XHRU_&amp;lang=ru

В Октябрьском районе работает оперативный штаб по телефону 29-01-30 с 8:00 до 18:00. Группа называется «Собаки мкр. Комушка Радужный Забайк-ий». Ссылка: https://invite.viber.com/?g2=AQBL4Iix4eeZ%2BkzRkWezOQIpvamHcuOwmHu%2Bak%2BmEIF9NN9PZM5JyIzmiv1%2BAIMv

В этом году в городе отловлено и выпущено по программе «Отлов – стерилизация – вакцинация –возврат» в естественную среду 2442 безнадзорных животных. Также в были значительно увеличены штрафы за нарушение правил выгула домашних животных. В этом году управлением административного контроля составлено 216 протоколов за нарушение правил выгула домашних животных, 56 протоколов за нападение домашних животных на человека.

Напомним, с 1 марта 2021 г. в Улан-Удэ согласно муниципальному контракту по отлову безнадзорных животных работает компания ООО «Байкалагроветторг». Компания обязана в течение всего года обеспечить оказание услуг в соответствии с федеральным законом № 498 «Об ответственном обращении с животными».

В компанию можно передать факты и адреса нахождения животных по тел. 603-630, 8-983-42-99-807, 313-314. Режим работы диспетчерской с 8:00 до 18:00.

Компания производит отлов в срок, не превышающий 10 дней с момента поступления заявки. Переданные в приюты животные, имеющие на ошейниках или иных предметах сведения о владельцах, подлежат возврату владельцам указанных животных. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
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