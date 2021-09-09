В Улан-Удэ на Левом берегу отключат электроэнергию до 18:00

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

На фундамент подымут трансформаторную подстанцию по улице Блюхера



Сегодня, 9 сентября, в Улан-Удэ на Левом берегу будет отключена электроэнергия у 150 абонентов до 18:00. За это время будет поднята на фундамент трансформаторная подстанция по улице Блюхера, которой может угрожать подтопление грунтовыми водами.



– В связи с ростом уровня воды в Селенге, последующим ростом грунтовых вод принято решение провести такие работы. Подготовительные работы уже сделаны: привезли щебень, комплектующие и т. д., – пояснил Александр Тюрюханов, первый заместитель председателя по жилищно-коммунальному комплексу комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ.



Кроме того, в октябре с понижением температуры возрастёт нагрузка на электросети в районе Левобережья, поэтому все работы будут проведены оперативно в течение дня. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



Напомним, ранее специалисты подняли на 40 см электрическую подстанцию по улице Грачевская.

