Прошло открытие 20-го кинофестиваля «Человек и Природа»
8 сентября в Иркутске стартовал 20-й Байкальский международный кинофестиваль имени В.Г. Распутина «Человек и Природа». Мероприятие открылось лентой «Крым небесный» (12+) известного российского кинодокументалиста, художника, клипмейкера, члена экспертного совета министерства культуры РФ по кинематографии Сергея Дебижева. Он также является председателем жюри кинофестиваля.
Деловая программа фестиваля началась 7 сентября. Её открыл питчинг дебютантов в рамках иркутского этапа всероссийского молодёжного кинофорума. А на открытии фестиваля экспертный совет подвёл итоги питчинга. В номинации «Документальное кино» победа досталась Марии Краснопёровой из Красноярска с проектом «№ 503. Мертвая дорога». В номинации «Игровое кино» – Полине Степановой с проектом «Чайка-необычайка». Победители питчинга получили по 500 тысяч рублей на реализацию своих идей. Спецприз Иркутского областного кинофонда и 300 тысяч рублей получил Павел Скоробогатов с проектом «Амбиции побеждать».
Напомним, что в конкурсную программу 20-го Байкальского кинофестиваля вошёл 31 фильм. Это документальные, научно-популярные, игровые, анимационные и полнокупольные картины. Их подготовили режиссёры 11 стран мира. Жюри определит победителей в номинациях «Лучший документальный фильм им. М.И. Ромма», «Лучший научно-популярный фильм им. И.Д. Черского», «Лучший игровой фильм им. Л.И. Гайдая», «Лучший анимационный фильм», «Лучший полнокупольный фильм». Фильм о наиболее актуальных экологических проблемах получит приз «Байкал» за остроту поставленной проблемы. Также будут вручены специальные призы молодёжного жюри, СМИ-сообщества и приз зрительских симпатий. Гран-при фестиваля составит 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.
В Иркутске подвели итоги Байкальского кинопитчинга
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