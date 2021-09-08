В Монголии произошло два землетрясения за один день

Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало



Сегодня, 8 сентября, в Монголии зарегистрировали два землетрясения. Землетрясение магнитудой 3,8 в 10:16 утра было зафиксировано в 21 км к западу от центра сомона Жинст аймака Баянхонгор. Об этом рассказали в институте астрономии и геофизики Монгольской академии наук.



Второе землетрясение произошло около полуночи в 00:50 утра в районе сомона Жаргалант аймака Туве. Эпицентр землетрясения находился в 124 км к северо-западу от центра Улан-Батора, в 178 км к северо-западу от центра аймака Туве и в 18 км к северо-востоку от центра сомона Жаргалант.



По информации института астрономии и геофизики, подземные толчки ощутили жители аймаков Туве, Булган, Сэлэнгэ, Дархан-Уул и Орхон, а также города Улан-Батор. По словам научных сотрудников учреждения, до сих пор сообщений о разрушениях и пострадавших от землетрясения в столице не поступало.



Напомним, что два дня назад землетрясение магнитудой 3,9 произошло в сомоне Улаан-Уул аймака Хувсгел, а землетрясение магнитудой 3,8 зафиксировано в сомоне Сэврэй аймака Умнеговь 5 сентября.



По состоянию на 18:00 вечера 22 июля, с начала года в сомоне Ханх аймака Хувсгел было зарегистрировано 82638 землетрясений, 222 из которых имели магнитуду 3,5 и более. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».

