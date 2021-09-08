Братск украсят деревянные славянские идолы

Работы скульпторов выставки «SibWoodExpo» передадут городу
В Братске скульпторы начали работу над деревянными фигурами в рамках выставки «SibWoodExpo» (6+), которая проходит в городе с 8 по 10 сентября. Работы на скульптурами продолжатся до её закрытия.
Мастера, собравшиеся на площади ТКЦ «Братск-Арт», не первый год создают скульптуры для Братска. Их ранние работы можно увидеть в парке Металлургов. Фигуры, созданные во время выставки «SibWoodExpo», также передадут городу, их планируется установить на территории «Ангарской деревни».
В темах скульптур мастеров не ограничивали. Художники, прибывшие в Братск из разных уголков Иркутской области, выбрали тему славянских идолов.
- Мы прибыли в Братск по приглашению группой художников из Ангарска, Кутулика, Шелехова, Свирска. И решили объединить силы, сделав группу скульптур – славянских идолов, - рассказал Виталий Чантурия из Ангарска.
Среди приглашённых мастеров есть и братчанин — Юрий Миронов. Темой своей скульптуры он выбрал амазонку.
- Поступило предложение поучаствовать в выставке, я с радостью согласился, бросил всю работу и окунулся в творчество, - поделился Юрий Миронов. - Здесь ребята все знакомые, мы неоднократно встречались в работе и над ледовыми скульптурами, песчаными, бетонными. Несмотря на то, что мастера молодые, они уже многое умеют, а мне радостно с ними поработать, пообщаться, обменяться опытом, чему-то научиться. Через три дня мы планируем завершить работу, и братчане смогут посмотреть на получившиеся скульптуры.
Напомним, до 2019 года «SibWoodExpo» проходила в Иркутске. Но лесную выставку решено было перенести в Братск, поскольку здесь и в близлежащих городах сосредоточены крупнейшие компании приангарского региона, занимающиеся лесозаготовкой и деревообработкой.
В этом году география участников «SibWoodExpo» всё так же обширна и включает в себя множество городов России (Иркутск, Братск, Красноярск, Москва, Барнаул, Киров, Вологда и другие), также на выставку приехали экспоненты из Германии, Финляндии, Швеции, Австрии и Эстонии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Братска.
Братск украсят деревянные славянские идолы
Общество, Фото:
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