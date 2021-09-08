На Байкале изучат световое загрязнение

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Планируется снять научно-популярный фильм о новом виде загрязнения Байкала



Грант Иркутского областного отделения Русского географического общества выиграла младший научный сотрудник НИИ биологии Иркутского госуниверситета, студентка биолого-почвенного факультета Екатерина Долинская. Исследование молодого учёного направлено на изучение светового загрязнения Байкала.



- В рамках проекта Екатерина планирует измерить уровень интенсивности искусственного освещения, вплотную примыкающего к береговой линии озера Байкал, изучить миграционное поведение байкальских рачков-амфипод вблизи данных мест, - сообщили в пресс-службе вуза.



Экспедиция пройдёт во второй половине сентября. Данные о проделанной работе будут опубликованы в научном издании. Также в дальнейшем студентка планирует снять научно-популярный фильм о световом загрязнении Байкала.



— Приятно, что инициативы не остаются без внимания, особенно когда они направлены на сохранение озера Байкал. Победа в грантовом конкурсе стала большой мотивацией для дальнейших исследований светового загрязнения. Хочу выразить благодарность Русскому географическому обществу и спонсорам, что нас поддержали, - отметила Екатерина Долинская.



Справка:



Световое загрязнение — один из новых видов загрязнения окружающей среды от искусственных источников света, которые нарушают биоритмы животных. Подобное нарушение биоритмов способно негативно влиять как на отдельные части популяций и сообществ, так и на целые экосистемы.





