Выпуск молоди рыбы провели на Братском водохранилище
Сто тысяч мальков сазана выпустили сегодня, 8 сентября, в Братское водохранилище в районе посёлка Мишелевка в Усольском районе Иркутской области в рамках экомарафона «Дни зелёных действий».
- Это позволяет восполнять запасы в водоёмах, в которых ежегодно ведётся промышленное и любительское рыболовство. Сегодня в рамках совместной работы с Байкальской ассоциацией рыбоводов и рыболовов будет выпущено 100 тысяч мальков в Братское водохранилище. Это мероприятие проводится ежегодно, – рассказал принявший участие в акции губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
– Ежегодно в водоёмы выпускаем от трёх до семи миллионов штук подрощенной молоди пеляди, 300 – 900 тысяч молоди хариуса, около одного миллиона молоди омуля, до полутора миллионов мальков сазана. Всего за 10 лет работы предприятие осуществило подращивание и выпуск в различные водоёмы свыше 70 миллионов штук личинок и молоди рыб, – пояснил генеральный директор ООО «Байкальская рыба» Иван Сысоенко.
Выпуски рыбы производились в Иркутское, Братское, Усть-Илимское водохранилища, реку Лена, озеро Байкал на территории Бурятии, а также в Забайкальском крае. В этом году в водоёмы Иркутской области было выпущено около восьми миллионов мальков для воспроизводства рыбы. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутской области выпустили 100000 мальков сазана
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