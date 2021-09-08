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В Бурятии проходит прививочная кампания против гриппа

В Бурятии проходит прививочная кампания против гриппа
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Планируется охватить профилактическими прививками не менее 60% населения

В Бурятии продолжается прививочная кампания против гриппа.

Особенностью текущего эпидсезона является одновременная циркуляция вирусов гриппа и коронавируса, что повышает риски для здоровья населения, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

В рекомендованном ВОЗ составе вакцины изменились два штамма вируса гриппа А, которые ранее в популяции не циркулировали.

- В этом году в республике планируется охватить профилактическими прививками не менее 60% населения, а в группах риска – не менее 75%, включая лиц, работающих в организациях птицеводства и свиноводства, сотрудников зоопарков, имеющих контакт с птицей и свиньями, лиц, осуществляющих разведение домашней птицы и свиней для реализации населению, - отметили в ведомстве.

Вакцинация против гриппа проводится ежегодно до начала эпидемического подъёма заболеваемости. После проведённой прививки иммунитет достигает достаточного уровня для защиты от инфекции через две недели и сохраняется до девяти месяцев.

Сейчас в республике продолжается прививочная кампания против коронавируса, поэтому интервал между прививками от гриппа и COVID-19 должен составлять не менее 30 дней для выработки иммунной системой антител к возбудителю.
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