В Бурятии проходит прививочная кампания против гриппа

Планируется охватить профилактическими прививками не менее 60% населения



В Бурятии продолжается прививочная кампания против гриппа.



Особенностью текущего эпидсезона является одновременная циркуляция вирусов гриппа и коронавируса, что повышает риски для здоровья населения, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



В рекомендованном ВОЗ составе вакцины изменились два штамма вируса гриппа А, которые ранее в популяции не циркулировали.



- В этом году в республике планируется охватить профилактическими прививками не менее 60% населения, а в группах риска – не менее 75%, включая лиц, работающих в организациях птицеводства и свиноводства, сотрудников зоопарков, имеющих контакт с птицей и свиньями, лиц, осуществляющих разведение домашней птицы и свиней для реализации населению, - отметили в ведомстве.



Вакцинация против гриппа проводится ежегодно до начала эпидемического подъёма заболеваемости. После проведённой прививки иммунитет достигает достаточного уровня для защиты от инфекции через две недели и сохраняется до девяти месяцев.



Сейчас в республике продолжается прививочная кампания против коронавируса, поэтому интервал между прививками от гриппа и COVID-19 должен составлять не менее 30 дней для выработки иммунной системой антител к возбудителю.

