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В Улан-Удэ восстанавливают размытые грунтовые дороги

Общество, 
На восстановление размытых дорог в Бурятии выделят 200 млн

В Улан-Удэ приводят в порядок грунтовые дороги, сообщает МБУ «Комбинат по благоустройству».

200 млн рублей по поручению главы Бурятии Алексея Цыденова будет выделено из республиканского Дорожного фонда на ремонт дорог местного значения в Улан-Удэ и районах республики. Такая необходимость возникла в связи с обильными осадками и сложившейся сложной паводковой обстановкой.

- Поразмывало дороги местного значения, в первую очередь в населённых пунктах. Мы приняли решение дополнительно профинансировать местные дорожные фонды в районах. В населённых пунктах, там, где из-за дождей размыло, необходимо быстро сделать работы, произвести подсыпку и грейдирование, - отметил Алексей Цыденов.

В Улан-Удэ был составлен список первоочередных улиц, где нет асфальта и которые размыло.

С 23 августа в усиленном режиме спецтехника начала грейдирование и отсыпку щебеночно-песчаной смесью на размытых и пострадавших от ливней и паводков дорогах в разных районах Улан-Удэ.

В настоящее время восстановлены дороги в Октябрьском районе в мкр. Таежный, Забайкальский, Южный, Комушка, в 120 мкр, в Железнодорожном районе в мкр. Шишковка, ПВЗ, Восточный, Аршан, Матросова, в Советском районе в мкр. Исток, Солдатский, Бурвод, Тулунжа, Стеклозавод.

Основные силы в конце августа и начале сентября были направлены на подсыпку низменных участков на Левом берегу. Мероприятия по устранению последствий паводков держит на контроле главы Бурятии. Алексей Цыденов отметил, что принятые превентивные меры способствовали уменьшению разрушений.

- В целом те меры превентивные, которые мы принимали, когда велась отсыпка в городе Улан-Удэ, повышение уровня в низменных местах, укрепление дамб, берегоукрепление, они во многом способствовали тому, чтобы сдержать затопления, у нас под угрозой подтопления было 1800 домов, - рассказал глава Бурятии.

С 6 сентября комиссии из структурных подразделений администрации проводят обследование подтопленных дворов и подвалов. На актирование ущерба задействовано 50 групп по два человека. Составлено 167 актов.

Комиссии работают по поступившим заявкам. Оставить заявку на обследование можно через: ЕДДС - 051, 21-36-65; администрацию Советского района по тел.: 22-75-88, администрацию Октябрьского района по тел.: 41-55-33.

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