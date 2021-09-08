Мероприятие призвано содействовать развитию и реабилитации людей с ОВЗ посредством физической культуры и спорта
В Забайкальском крае продолжается регистрация заявок на участие во II открытом интегрированном фестивале «Inclusive Fest». Мероприятие пропагандирует развитие интереса к адаптивным настольным и напольным спортивным играм, а также к параолимпийским видам спорта. Торжественное открытие фестиваля состоится в Чите 19 сентября в 12:00 на площади Декабристов.
К участию в интегрированном фестивале приглашаются забайкальцы в возрасте от 14 лет. Программа соревнований включает личное первенство среди мужчин и женщин по 7 адаптивным спортивным играм: «Корнхол», «Матрёшка», «Кульбутто», «Эластик», «Эластик в 4 руки», «Бочча», «Настольный боулиг».
Коллективные заявки на участие в турнире принимаются организационным комитетом до 17 сентября по электронному адресу rciozabgu@mail.ru или по телефонам: +7-914-456-24-54 и 8 (3022) 44-14-97. Индивидуальные заявки на участие можно подать непосредственно перед началом фестиваля.
Победители и призёры соревнований в награду получат грамоты и медали. Призёры в общекомандном зачёте будут награждены кубками. Всем участникам фестиваля вручаются сертификаты. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда Забайкальского края.
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В Забайкалье проведут фестиваль «Inclusive Fest»
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