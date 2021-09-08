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В Улан-Удэ поздравили с 65-летием бывшего заместителя командира ОМОН

В Улан-Удэ поздравили с 65-летием бывшего заместителя командира ОМОН
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Алексей Бардаханов посвятил службе 30 лет

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Улан-Удэ посетили и поздравили с 65-летием ветерана органов внутренних дел, подполковника милиции в отставке Алексея Бардаханова.

- Старший оперуполномоченный старший лейтенант полиции Евгений Халюев вручил поздравительный адрес и подарок, - сообщает МВД по Бурятии.

Алексей Бардаханов посвятил службе в органах внутренних дел 30 лет, которые неразрывно связаны с командировками на Северный Кавказ. В одной из таких командировок при выполнении боевой задачи он получил травму. Долгие годы работал заместителем командира ОМОН МВД по Бурятии, откуда и ушёл на заслуженный отдых.

Награждён государственными наградами: Орденом Мужества и медалью «За отвагу».

юбилей ОМОН милиция

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