Жителя Бурятии в четвёртый раз накажут за пьяную езду

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Федеральный закон от 1 июля 2021 года «О внесении изменения в статью 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» вступил в силу 12 июля 2021 года.



За управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, а также за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет (ст. 12.8, ст. 12.26 КоАП РФ).



За повторное нарушение предусматривается уже уголовная ответственность по ч.1 ст. 264.1 УК РФ в виде штрафа в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период от 1 года до 2 лет, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо принудительных работ на срок до 2 лет, либо лишения свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.



Поправки предусматривают более строгую ответственность для тех, кто имеет судимость за ДТП, совершённое в нетрезвом виде, в котором пострадали или погибли люди, а также для тех, кто ранее был судим за повторное управление в состоянии опьянения.



Им согласно новой ч.2 ст. 264.1 УК РФ уже будет грозить штраф в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет, либо исправительные работы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет, либо ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет, либо принудительные работы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет, либо лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет.



12 июля вступили в силу поправки в УК РФ, ужесточающие наказание за управление транспортным средством в состоянии опьянения, напомнила пресс-служба МВД по Бурятии.- С момента внесённых изменений дознаватели возбудили 35 уголовных дел данной категории. Пять из них направлено в суд для рассмотрения, - сообщили в министерстве внутренних дел.Так, перед судом предстанет житель Баргузинского района, который в четвёртый раз попался на пьяной езде.В первый раз пьяного водителя остановили в 2013 году. Тогда ему назначили штраф в 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на 1 год 6 месяцев.Спустя год он снова сел за руль в алкогольном опьянении. Мужчина был подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, а также лишён водительских прав на три года.Должных выводов мужчина не сделал и вновь попался на пьяной езде. В марте 2019 года он был осуждён по статье 264.1 Уголовного кодекса. Суд назначил ему 300 часов обязательных работ и лишил права управлять транспортными средствами на два года.Поздним вечером 17 мая текущего года мужчина, лишённый права управления автомобилем, снова сел за руль пьяным. Автоинспектор остановил его в Усть-Баргузине. Результат освидетельствования сельчанина составил 0,96 мг/л.Возбуждено уголовное дело, которое направлено в суд.