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Жители посёлка в Бурятии получат мост, который ждали 15 лет

Жители посёлка в Бурятии получат мост, который ждали 15 лет
Общество,  Фото:страница Евгения Луковникова
Мост соединит посёлок и все животноводческие точки

Вантовый мост соединит жителей посёлка Боксон, проживающих на разных берегах реки Ока. Всю жизнь жители перебирались через реку вброд.

Более 15 лет местные жители просили мост, однако до настоящего момента вопрос так и не был решён. Теперь же, когда в Улан-Удэ началось строительство третьего моста через Уду, такая возможность появилась.

- Мы забрали конструктив подвесного моста, по которому проходила теплотрасса. Этот мостовой переход в настоящее время проходит оценку технического состояния на «Улан-Удэстальмосте». А пока проектировщики должны будут определиться с геологией, провести изыскания и подготовить площадку, для того чтобы установить подвесной мост,- отметил Евгений Луковников, зампред правительства Бурятии.

Он также отметил, что такое решение улучшит доступность, повысит безопасность и качество жизни жителей.

- Это историческое событие. Мост соединит посёлок Боксон и все животноводческие точки, а это более 180 человек. Сейчас особенно во время паводков население перебирается на лодках, и это единственный способ. К тому же, многие дети посёлка посещают школу-интернат в улусе Сорок. Мост даже пешеходный здесь просто необходим, - добавил Анатолий Ринчинов, заместитель главы Окинского района.

Мост уже принят на баланс Окинского района, сообщили в минстрое Бурятии. 
мост

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