Дельфийские игры Иркутская область хотела бы принять через три года
Иркутская область выступит с инициативой провести на своей территории Дельфийские игры в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время встречи с призёрами и участниками ХХ молодёжных Дельфийских игр России, а также педагогами и наставниками талантливых ребят, передаёт пресс-служба областного правительства.
В юбилейных соревнованиях взяли награды 14 юношей и девушек из Саянска, Иркутска, Усть-Илимска, посёлка Усть-Ордынский. Все они воспитанники детских музыкальных школ и школ искусств, студенты областных творческих колледжей.
– Мы подготовим письмо с предложением провести Дельфийские игры 2024 года на территории Иркутской области. Это, несомненно, потребует больших усилий, тщательной подготовки материально-технической базы, чтобы всё прошло на самом высоком уровне, – сказал Игорь Кобзев.
В ХХ молодёжных Дельфийских играх участники из Иркутской области показали рекордный для региона результат: по итогам общероссийского командного первенства за четыре года выступлений поднялись с 13-го места на 7-е. Призовые места ребята заняли в 11 номинациях. На их счету три золотые, одна серебряная и две бронзовые медали, а также шесть специальных дипломов.
Справка:
Дельфийские игры в мире – комплексные соревнования молодых деятелей искусства. Проводятся по 50 народным, классическим и современным номинациям (фортепиано, скрипка, народные инструменты, тележурналистика, кулинарное искусство, парикмахерское искусство, сохранение культурного наследия и пр.).
Официальной датой и местом рождения Игр считается 582 г. до н. э., Греция. Вместе с Олимпийскими, Дельфийские (раннее название - Пифийские) игры были запрещены более 1600 лет назад и возродились лишь в начале XX века.
Иркутская область будет претендовать на проведение Дельфийских игр
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