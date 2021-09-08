В Бурятии Хамбо-ламе Этигэлову поднесут мандалу

Молебен проведут в местности Улзы Добо



9 сентября в Иволгинском районе Бурятии состоится молебен – подношение мандалы XII Пандито Хамбо-ламе Даши Доржи Этигэлову и его восхваление. Обряд пройдёт неподалёку от села Оронгой, в местности Улзы Добо – месте летнего кочевья семьи Этигэловых, на аршане Хамбо-ламы Этигэлова. Молебен начнётся на аршане в 9:30. Его проведут ширээтэ ламы и ламы Буддийской традиционной Сангхи России под руководством XXIV Пандито Хамбо-ламы Дамбы Аюшеева.



Во дворце Будды Ваджрадхары молебен состоится с 9:00. Молебен проведут ламы.



Все спортивные состязания в этом году отменяются в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.



- Всем желающим присутствовать на молебне нужно соблюдать все меры безопасности, одевать маски, соблюдать социальную дистанцию, - сообщает пресс-служба Сангхи.

