Молебен проведут в местности Улзы Добо
9 сентября в Иволгинском районе Бурятии состоится молебен – подношение мандалы XII Пандито Хамбо-ламе Даши Доржи Этигэлову и его восхваление. Обряд пройдёт неподалёку от села Оронгой, в местности Улзы Добо – месте летнего кочевья семьи Этигэловых, на аршане Хамбо-ламы Этигэлова. Молебен начнётся на аршане в 9:30. Его проведут ширээтэ ламы и ламы Буддийской традиционной Сангхи России под руководством XXIV Пандито Хамбо-ламы Дамбы Аюшеева.
Во дворце Будды Ваджрадхары молебен состоится с 9:00. Молебен проведут ламы.
Все спортивные состязания в этом году отменяются в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.
- Всем желающим присутствовать на молебне нужно соблюдать все меры безопасности, одевать маски, соблюдать социальную дистанцию, - сообщает пресс-служба Сангхи.
В Бурятии Хамбо-ламе Этигэлову поднесут мандалу
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