В Забайкалье назвали причину появления опасной инфекции у КРС

Узелковый дерматит появился в регионе из-за нелегального перемещения скота
Ветеринарные врачи Ононского и Оловяннинского районов Забайкальского края с начала сентября борются с опасной инфекцией среди крупного рогатого скота. Ветслужба предполагает, что заразный узелковый дерматит появился в регионе из-за нелегального перемещения животных. Об этом рассказал руководитель ведомства Андрей Лим.
- Сейчас начался сезон по закупу скота у населения. Нелегальные перекупщики из ближнего зарубежья, где фиксируются вспышки дерматита, зачастую, используют уже заражённый транспорт, – добавил Андрей Лим.
Глава ведомства отметил, что источником инфекции являются больные животные. Перезаражение происходит через инфицированные кожные покровы и со слюной, а после – корма и подстилку. Кроме того, заболевание переносится кровососущими насекомыми.
Напомним, в двух районах Забайкалья впервые лабораторно подтверждён заразный узелковый дерматит. Это заразная трансграничная инфекционная болезнь. Она характеризуется лихорадкой, образованием кожных узлов (бугорков), поражением глаз и слизистых оболочек органов дыхания и пищеварения у животных. Кроме того, распространение инфекции наносит экономический ущерб, сообщает государственная ветеринарная служба Забайкальского края.
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