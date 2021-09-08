Они выиграли серебряные награды в онлайн-соревнованиях по шашкам
Иркутские спортсмены Денис Филатов и Дмитрий Никифоров стали серебряными призёрами онлайн-соревнований по шашкам-64 в рамках 25-й Олимпиады интеллектуального спорта (MSO). В программу Олимпиады вошли: 15 августа – турнир по русским шашкам, 4 сентября – турнир по бразильским шашкам.
В состязаниях приняли участие более 200 спортсменов из 17 стран мира. На турнире по русским шашкам Денис Филатов завоевал серебряную награду среди юниоров до 20 лет. На турнире по бразильским шашкам Дмитрий Никифоров занял второе место в общем зачёте.
Напомним, мастер спорта России Денис Филатов является серебряным призёром первенства России по русским шашкам этого года. Он занимается в областной спортивной школе олимпийского резерва «Юный динамовец» у Дмитрия Никифорова. Дмитрий на прошедшем чемпионате Европе в Турции попал в топ-10 сильнейших шашистов и выполнил норматив гроссмейстера России. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Иркутяне стали призёрами Олимпиады интеллектуального спорта
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Шелеховчанка набрала 4981 очко
Молебен проведут в местности Улзы Добо
Узелковый дерматит появился в регионе из-за нелегального перемещения скота
Выставка «Турмалиновая радуга Малхана» откроется в усадьбе В.П. Сукачева
Они выиграли серебряные награды в онлайн-соревнованиях по шашкам
После подъёма на 15-20 см начнётся спад
Михаилу Асташову и Баиру Шигаеву присвоены звания «Заслуженный мастер спорта России»
Тепло будет подаваться поэтапно
Спасатели приехали к лошадям с едой
Планируется снять научно-популярный фильм о новом виде загрязнения Байкала
Планируется охватить профилактическими прививками не менее 60% населения
Ранее горожанка назвала «позорищем» проведённые ранее работы
Места на некоторых площадках предоставляются безвозмездно
На восстановление размытых дорог в Бурятии выделят 200 млн
В республике всего три врача-гериатра