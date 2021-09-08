Иркутяне стали призёрами Олимпиады интеллектуального спорта

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

Они выиграли серебряные награды в онлайн-соревнованиях по шашкам



Иркутские спортсмены Денис Филатов и Дмитрий Никифоров стали серебряными призёрами онлайн-соревнований по шашкам-64 в рамках 25-й Олимпиады интеллектуального спорта (MSO). В программу Олимпиады вошли: 15 августа – турнир по русским шашкам, 4 сентября – турнир по бразильским шашкам.



В состязаниях приняли участие более 200 спортсменов из 17 стран мира. На турнире по русским шашкам Денис Филатов завоевал серебряную награду среди юниоров до 20 лет. На турнире по бразильским шашкам Дмитрий Никифоров занял второе место в общем зачёте.



Напомним, мастер спорта России Денис Филатов является серебряным призёром первенства России по русским шашкам этого года. Он занимается в областной спортивной школе олимпийского резерва «Юный динамовец» у Дмитрия Никифорова. Дмитрий на прошедшем чемпионате Европе в Турции попал в топ-10 сильнейших шашистов и выполнил норматив гроссмейстера России. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

