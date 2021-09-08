На вокзале Улан-Удэ установлены скамейки с зарядкой для гаджетов

Они расположены в залах ожидания, холле конкорса и кассовом зале



Скамейки, оснащённые разъёмом для зарядки мобильных устройств, установлены на железнодорожном вокзале Улан-Удэ. Мебель для пассажиров расположена в залах ожидания вокзала, холле конкорса, а также в кассовом зале.



В общей сложности на новых скамейках разместились 174 посадочных места, в том числе четыре специальных места с повышенной посадкой для маломобильных групп населения.



Ранее аналогичные скамейки, поддерживающие функцию зарядки мобильных устройств, были установлены на железнодорожном вокзале станции Слюдянка в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

