Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп суточного прироста заболеваемости COVID-19 зафиксирован в четырёх субъектах, в том числе в Бурятии. Об этом сообщили 7 сентября в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, передаёт РИА Новости.
- Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Москва, Республика Алтай - 0,08%, Санкт-Петербург - 0,11%, Республика Бурятия - 0,15%, - говорится в сообщении.
Как сообщал «Байкал-Daily», 6 сентября коронавирус в Бурятии выявили у 82 жителей, днём ранее заболевших было 84.
В Бурятии оказался один из наименьших темпов прироста COVID-19
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Четыре дня уровень Селенги падал, но в среду вновь поднялся
В Бурятии продолжается вакцинация населения против COVID-19
Среди пожарных завершился конкурс «Лучший по профессии»
Традиционные соревнования пройдут 10 октября
По легенде учений, произошла аварийная посадка самолёта с пассажирами
Спортсмены посоревнуются на дистанциях от 5 до 124 км
Ожидается дождливая погода
Он пройдёт на смотровой площадке нацбиблиотеки
«Золотая осень Забайкалья» наступит 25 сентября
В рамках мероприятия состоится традиционный конкурс «Дары осени»
Принять участие могут команды до 3 человек
В Забайкалье приедут спортсмены из Иркутской области и Бурятии
Граффити нанесли на 150 метров забора
Детская спортивная школа №1 была открыта в Улан-Удэ 75 лет назад
В соревнованиях участвуют юниоры 2003-2004 гг. р. и юноши 2005-2006 гг. р.