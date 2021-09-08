Инициатива прорабатывается для всего ДФО
В Бурятии, как и во всём Дальневосточном федеральном округе, может появиться материнский капитал при рождении третьего ребёнка. В пресс-службе правительства Бурятии пояснили, что инициатива исходит от вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
- Сегодня мы продолжаем работать над созданием системы преимуществ для Дальнего Востока. Мы продолжаем прорабатывать вопрос по материнскому капиталу на третьего ребёнка. Ключевой вопрос здесь – конечно же, повышение качества жизни, – отметил Юрий Трутнев.
Инициатива вице-премьера была озвучена в ходе Восточного экономического форума, который проходил в начале сентября во Владивостоке. Вопрос принятия данного решения и его реализации сегодня прорабатывается.
С момента включения Бурятии в состав Дальневосточного федерального округа в республике начала действовать программа выплат при рождении третьего ребенка. В Бурятии её назначают на детей, рождённых с 1 января 2019 года.
На 1 августа получателями «дальневосточной выплаты» является 9979 семей на 10 423 ребенка. С 1 января 2021 года на финансирование выплаты на третьего либо последующего ребёнка направлено 921,8 млн рублей.
В Бурятии может появиться маткапитал на третьего ребёнка
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Четыре дня уровень Селенги падал, но в среду вновь поднялся
В Бурятии продолжается вакцинация населения против COVID-19
Среди пожарных завершился конкурс «Лучший по профессии»
Традиционные соревнования пройдут 10 октября
По легенде учений, произошла аварийная посадка самолёта с пассажирами
Спортсмены посоревнуются на дистанциях от 5 до 124 км
Ожидается дождливая погода
Он пройдёт на смотровой площадке нацбиблиотеки
«Золотая осень Забайкалья» наступит 25 сентября
В рамках мероприятия состоится традиционный конкурс «Дары осени»
Принять участие могут команды до 3 человек
В Забайкалье приедут спортсмены из Иркутской области и Бурятии
Граффити нанесли на 150 метров забора
Детская спортивная школа №1 была открыта в Улан-Удэ 75 лет назад
В соревнованиях участвуют юниоры 2003-2004 гг. р. и юноши 2005-2006 гг. р.