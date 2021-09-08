В Бурятии может появиться маткапитал на третьего ребёнка

Инициатива прорабатывается для всего ДФО



В Бурятии, как и во всём Дальневосточном федеральном округе, может появиться материнский капитал при рождении третьего ребёнка. В пресс-службе правительства Бурятии пояснили, что инициатива исходит от вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.



- Сегодня мы продолжаем работать над созданием системы преимуществ для Дальнего Востока. Мы продолжаем прорабатывать вопрос по материнскому капиталу на третьего ребёнка. Ключевой вопрос здесь – конечно же, повышение качества жизни, – отметил Юрий Трутнев.



Инициатива вице-премьера была озвучена в ходе Восточного экономического форума, который проходил в начале сентября во Владивостоке. Вопрос принятия данного решения и его реализации сегодня прорабатывается.



С момента включения Бурятии в состав Дальневосточного федерального округа в республике начала действовать программа выплат при рождении третьего ребенка. В Бурятии её назначают на детей, рождённых с 1 января 2019 года.



На 1 августа получателями «дальневосточной выплаты» является 9979 семей на 10 423 ребенка. С 1 января 2021 года на финансирование выплаты на третьего либо последующего ребёнка направлено 921,8 млн рублей.

