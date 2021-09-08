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Лучший пожарный Бурятии живёт на севере

Лучший пожарный Бурятии живёт на севере
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Среди пожарных завершился конкурс «Лучший по профессии»

В Бурятии подведены итоги смотра-конкурса «Лучший по профессии», который проводился среди работников подразделений Государственной противопожарной службы, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Звание лучшего пожарного 2021 года получил пожарный из Северо-Байкальского района Алексей Гавриков.

Победителями стали:

Лучший начальник караула 2021 года – Раднаев Элбэк, 18-й Курумканский отряд ГПС РБ (три года подряд побеждает в этом конкурсе).

Лучший командир отделения – Черниговский Виталий, 3-й Тарбагатайский отряд ГПС РБ.

Лучший пожарный – Гавриков Алексей, 12-й Северо-Байкальский отряд ГПС РБ.

Лучший водитель пожарного автомобиля – Рахманов Никита, 6-й Иволгинский отряд ГПС РБ.

Победителям будут вручены ценные подарки, денежные призы и грамоты.
конкурс пожарные

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