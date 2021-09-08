Среди пожарных завершился конкурс «Лучший по профессии»
В Бурятии подведены итоги смотра-конкурса «Лучший по профессии», который проводился среди работников подразделений Государственной противопожарной службы, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Звание лучшего пожарного 2021 года получил пожарный из Северо-Байкальского района Алексей Гавриков.
Победителями стали:
Лучший начальник караула 2021 года – Раднаев Элбэк, 18-й Курумканский отряд ГПС РБ (три года подряд побеждает в этом конкурсе).
Лучший командир отделения – Черниговский Виталий, 3-й Тарбагатайский отряд ГПС РБ.
Лучший пожарный – Гавриков Алексей, 12-й Северо-Байкальский отряд ГПС РБ.
Лучший водитель пожарного автомобиля – Рахманов Никита, 6-й Иволгинский отряд ГПС РБ.
Победителям будут вручены ценные подарки, денежные призы и грамоты.
Лучший пожарный Бурятии живёт на севере
Общество, Фото:
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