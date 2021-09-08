Лучший пожарный Бурятии живёт на севере

Среди пожарных завершился конкурс «Лучший по профессии»



В Бурятии подведены итоги смотра-конкурса «Лучший по профессии», который проводился среди работников подразделений Государственной противопожарной службы, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Звание лучшего пожарного 2021 года получил пожарный из Северо-Байкальского района Алексей Гавриков.



Победителями стали:



Лучший начальник караула 2021 года – Раднаев Элбэк, 18-й Курумканский отряд ГПС РБ (три года подряд побеждает в этом конкурсе).



Лучший командир отделения – Черниговский Виталий, 3-й Тарбагатайский отряд ГПС РБ.



Лучший пожарный – Гавриков Алексей, 12-й Северо-Байкальский отряд ГПС РБ.



Лучший водитель пожарного автомобиля – Рахманов Никита, 6-й Иволгинский отряд ГПС РБ.



Победителям будут вручены ценные подарки, денежные призы и грамоты.

