В Бурятии местами температура опустится до +10

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Ожидается дождливая погода



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня местами по республике небольшие и умеренные дожди, в горах с мокрым снегом. Ветер северо-западный 4-9, днём в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +10,+15.



В Улан-Удэ днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-9, днём до 13 м/с. Температура днём +11,+13.

