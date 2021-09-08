Ожидается дождливая погода
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня местами по республике небольшие и умеренные дожди, в горах с мокрым снегом. Ветер северо-западный 4-9, днём в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +10,+15.
В Улан-Удэ днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-9, днём до 13 м/с. Температура днём +11,+13.
В Бурятии местами температура опустится до +10
Общество, Фото:
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