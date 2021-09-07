Мария Максимовна награждена многочисленными благодарственными письмами и грамотами, является участником трудового фронта, ветераном труда
Накануне, 6 сентября, свой 95-летний юбилей отметила Мария Максимовна Петухова. Об этом сообщается в группе «Закамна-инфо 24/7».
Мария Максимовна родилась 6 сентября 1926 года в селе Новое Шаткино Пензенской области. Приехала в Закаменск в октябре 1951 года. Вышла замуж за Петра Павловича Петухова в 1954 году.
Работала на Джидинском комбинате, железной дороге, в детском саду.
Имеет 5 детей, 11 внуков, 17 правнуков, 1 праправнучку. Награждена многочисленными благодарственными письмами и грамотами, является участником трудового фронта, ветераном труда.
Поздравления приняла от президента России Владимира Путина, от главы Бурятии Алексея Цыденова, от главы администрации района Сергея Гонжитова, от главы города Михаила Цыренова, от минсоцзащиты Бурятии, от Совета ветеранов района и города Закаменск, от председателя Совета депутатов Закаменского района Людмилы Санжеевой.
В Бурятии участнице трудового фронта исполнилось 95 лет
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